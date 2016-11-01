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Податківці викрили незаконний експорт зерна на близько 5 млн грн

Податківці викрили незаконний експорт зерна на близько 5 млн грн

Київ • УНН

 • 7274 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Працівники Державної фіскальної служби викрили протиправну схему експорту сільськогосподарської продукції та вилучили зерно на близько п’ять мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.

Встановлено, що одним із підприємств подано до Миколаївської та Одеської митниць ДФС для оформлення в режимі “експорт” попередні декларації щодо відправки за межі України сільськогосподарської продукції врожаю 2016 року.

Разом з митними деклараціями були подані підроблені товаросупровідні документи, підписані від імені директора та засновника вказаного підприємства. Під час розмови із представниками податкової міліції чоловік підтвердив свою непричетність до реєстрації та ведення зовнішньоекономічної діяльності компанії.

Так, на підставі ухвал суду було проведено низку оглядів зерносховищ в торговельних портах в зоні діяльності Одеської та Миколаївської митниці, за результатами яких вилучено 263,5 тонн сої, 114 тонн кукурудзи та 146 тонн пшениці.

Загалом вилучено сільськогосподарської продукції на близько 5 млн грн. Тривають слідчі дії.

Українські Національні Новини

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