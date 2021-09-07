Налоги - как инвестиция в развитие страны: опыт ТЕДИС Украины "
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. "Работа на табачном рынке - это ежедневный вызов каждому его участнику. Контрафактная продукция и контрабанда постоянно атакуют рынок, от этого страдают официально работающие предприятия. И легальному бизнесу, который платит налоги и сборы, трудно конкурировать с нелегальным сектором ". Об этом пишет генеральный директор компании "ТЕДИС Украина" в колонке "Эволюция прозрачности" на сайте "Корреспондент".
По его словам, сегодня компания является системообразующим участником рынка, который обеспечивает максимальную полноту и дисциплину налоговых поступлений в бюджет Украины. Начиная с 2011 года, "ТЕДИС Украины" перечислил в госбюджет более 10 млрд грн и стал самым крупным розничного акциза по продаже табачной продукции. "В конечном итоге наши амбиции помогли за последние 10 лет сделать отечественный табачный рынок действительно прозрачным. Наверное, это можно назвать нашим вкладом в развитие страны ", - подчеркнул СЕО" ТЕДИС Украина ".
Бизнес-модель "ТЕДИС Украины" как дистрибьютора предусматривает гарантии производителям - как по качеству, покрытию каналов сбыта, так и по оплате (например, покрывает дебиторскую задолженность). "Кроме того, наша компания способна вывести новый товар в любой большой город в течение нескольких дней после отгрузки производителем", - отметил Тарас Корнияченко.
Компании удалось завоевать доверие четырех крупнейших табачных производителей в Украине и в течение всех 10 лет работы поддерживать репутацию надежного и ответственного бизнес-партнера.
"У любого бизнеса ключевой целью является достижение прибыльности и повышения капитализации компании. Именно благодаря этому государство получает налоги, партнеры - высокое качество услуг, а сотрудники - достойную зарплату и социальную защиту ", - резюмировал генеральный директор" ТЕДИС Украина ".