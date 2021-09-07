Податки — як інвестиція у розвиток країни: досвід ТЕДІС Україна“

За його словами, сьогодні компанія є системоутворюючим учасником ринку, який забезпечує максимальну повноту й дисципліну податкових надходжень до бюджету України. Починаючи з 2011 року, “ТЕДІС Україна” перерахував до держбюджету понад 10 млрд грн і став найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнової продукції. “В кінцевому підсумку наші амбіції допомогли за останні 10 років зробити вітчизняний тютюновий ринок дійсно прозорим. Напевно, це можна назвати нашим внеском в розвиток країни”, — підкреслив СЕО “ТЕДІС Україна”.

Бізнес-модель “ТЕДІС Україна” як дистриб’ютора передбачає гарантії виробникам — як за якістю, покриттю каналів збуту, так і по оплаті (наприклад, покриває дебіторську заборгованість). “Крім того, наша компанія здатна вивести новий товар в будь-яке велике місто протягом декількох днів після відвантаження виробником”, — відзначив Тарас Корніяченко.

Компанії вдалося завоювати довіру чотирьох найбільших тютюнових виробників в Україні та протягом всіх 10 років роботи підтримувати репутацію надійного і відповідального бізнес-партнера.

“У будь-якого бізнесу ключовою метою є досягнення прибутковості та підвищення капіталізації компанії. Саме завдяки цьому держава отримує податки, партнери — високу якість послуг, а співробітники — гідну зарплату та соціальний захист”, — резюмував генеральний директор “ТЕДІС Україна”.