Податки — як інвестиція у розвиток країни: досвід ТЕДІС Україна“

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17 березня, 19:38 • 92550 перегляди

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17 березня, 18:58 • 116479 перегляди

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17 березня, 13:49 • 151189 перегляди

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17 березня, 09:48 • 161004 перегляди

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. “Робота на тютюновому ринку — це щоденний виклик кожному його учаснику. Контрафактна продукція і контрабанда постійно атакують ринок, від цього страждають офіційно працюючі підприємства. І легальному бізнесу, який платить всі податки та збори, важко конкурувати з нелегальним сектором”. Про це пише генеральний директор компанії “ТЕДІС Україна” в колонці “Еволюція прозорості” на сайті “Кореспондент”.

За його словами, сьогодні компанія є системоутворюючим учасником ринку, який забезпечує максимальну повноту й дисципліну податкових надходжень до бюджету України. Починаючи з 2011 року, “ТЕДІС Україна” перерахував до держбюджету понад 10 млрд грн і став найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнової продукції. “В кінцевому підсумку наші амбіції допомогли за останні 10 років зробити вітчизняний тютюновий ринок дійсно прозорим. Напевно, це можна назвати нашим внеском в розвиток країни”, — підкреслив СЕО “ТЕДІС Україна”.

Бізнес-модель “ТЕДІС Україна” як дистриб’ютора передбачає гарантії виробникам — як за якістю, покриттю каналів збуту, так і по оплаті (наприклад, покриває дебіторську заборгованість). “Крім того, наша компанія здатна вивести новий товар в будь-яке велике місто протягом декількох днів після відвантаження виробником”, — відзначив Тарас Корніяченко.

Компанії вдалося завоювати довіру чотирьох найбільших тютюнових виробників в Україні та протягом всіх 10 років роботи підтримувати репутацію надійного і відповідального бізнес-партнера.

“У будь-якого бізнесу ключовою метою є досягнення прибутковості та підвищення капіталізації компанії. Саме завдяки цьому держава отримує податки, партнери — високу якість послуг, а співробітники — гідну зарплату та соціальний захист”, — резюмував генеральний директор “ТЕДІС Україна”.

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