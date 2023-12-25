Под Полтавой мужчина упал с дерева и скончался: полиция начала расследование

На Полтавщине мужчина упал с дерева во время спиливания веток и умер в больнице. Полиция начала расследование инцидента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Полтавской области.

Детали

Инцидент произошел 24 декабря утром. 36-летний житель села Сердюки Мачуховской общины Полтавской области упал с дерева во время спиливания веток на территории собственного домохозяйства.

Спасти жизнь пострадавшему не удалось - он умер в больнице.

Следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, внесены сведения о событии прокуратуры, внесены сведения о событии по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования.

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