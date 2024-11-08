Под москвой целый город остался без "света"
Киев • УНН
В подмосковном Звенигороде произошел масштабный блэкаут из-за аварии на трансформаторной подстанции. Без электроснабжения остался город и несколько окрестных сел.
Город Звенигород, что в российском подмосковье, остался без света, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, речь идет об аварии на распределительной трансформаторной подстанции (эта информация уточняется). Из-за этого произошло отключение электроэнергии в самом городе и нескольких селах.