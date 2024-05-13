Под массированный удар врага кассетными боеприпасами попал Сновск в Черниговской области, ранены 3 человека - полиция

Российские войска осуществили массированный обстрел пограничного города Сновск в Черниговской области, сообщили в понедельник в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

"Сегодня днем под массированный удар врага кассетными боеприпасами попал город Сновск Корюковского района. Сейчас на месте происшествия работают все профильные службы", - указали в полиции.

Отмечается, что "в результате атаки получили ранения 39-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 72 года и 51 год". Есть повреждения ряда жилых домов, автомобилей и гражданской инфраструктуры, сообщили в полиции.

Следователи документируют последствия военного преступления в рамках производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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