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Під масований удар ворога касетними боєприпасами потрапив Сновськ на Чернігівщині, поранено 3 людей - поліція

Під масований удар ворога касетними боєприпасами потрапив Сновськ на Чернігівщині, поранено 3 людей - поліція

Київ • УНН

 • 23470 перегляди

російські війська здійснили масований обстріл прикордонного міста Сновськ Чернігівської області, в результаті якого було поранено трьох мирних жителів, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури.

Російські війська здійснили масований обстріл прикордонного міста Сновськ на Чернігівщині, повідомили у понеділок у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вдень під масований удар ворога касетними боєприпасами потрапило місто Сновськ Корюківського району. Нині на місці події працюють всі профільні служби", - вказали у поліції..

Зазначається, що "внаслідок атаки зазнали поранень 39-річна жінка та двоє чоловіків віком 72 роки та 51 рік". Є пошкодження низки житлових будинків, автомобілів та цивільної інфраструктури, повідомили у поліції. 

Слідчі документують наслідки воєнного злочину у межах провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Армія рф 50 разів за тиждень обстріляла Чернігівщину: зафіксовано 308 вибухів13.05.24, 09:54 • 25257 переглядiв

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