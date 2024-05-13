Під масований удар ворога касетними боєприпасами потрапив Сновськ на Чернігівщині, поранено 3 людей - поліція
Київ • УНН
російські війська здійснили масований обстріл прикордонного міста Сновськ Чернігівської області, в результаті якого було поранено трьох мирних жителів, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури.
Російські війська здійснили масований обстріл прикордонного міста Сновськ на Чернігівщині, повідомили у понеділок у Нацполіції, пише УНН.
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"Сьогодні вдень під масований удар ворога касетними боєприпасами потрапило місто Сновськ Корюківського району. Нині на місці події працюють всі профільні служби", - вказали у поліції..
Зазначається, що "внаслідок атаки зазнали поранень 39-річна жінка та двоє чоловіків віком 72 роки та 51 рік". Є пошкодження низки житлових будинків, автомобілів та цивільної інфраструктури, повідомили у поліції.
Слідчі документують наслідки воєнного злочину у межах провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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