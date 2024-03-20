Почти 15 тысяч украинцев получили микрогранты на развитие собственного дела

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  101440 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  118584 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  123810 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  124153 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124275 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  219100 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142685 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134539 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132612 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192029 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  219100 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  197312 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  340081 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  354352 просмотра

Почти 15 тысяч украинцев получили микрогранты на развитие собственного дела

Почти 15 000 украинских предпринимателей получили 3,5 млрд грн грантовой поддержки от государства через программу "Власна справа" для начала или расширения своего бизнеса, создавая, как ожидается, более 30 000 новых рабочих мест по всей стране.

Общество •   •  7058 просмотра
Почти 15 тысяч украинцев получили микрогранты на развитие собственного дела

На заседании Евросовета будем говорить о том как катализировать процесс вступления Украины в ЕС - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что завтра на заседании Евросовета обсудят, как ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

политика •   •  9425 просмотра
На заседании Евросовета будем говорить о том как катализировать процесс вступления Украины в ЕС - Боррель

Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных в 2022-м году территорий - опрос

Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных Россией территорий в 2022 и 2014 годах, причем большинство готово обсуждать формат этого будущего, свидетельствуют данные социологического опроса.

Общество •   •  11281 просмотра
Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных в 2022-м году территорий - опрос

Армия рф может наносить повторные удары по Харькову - ОВА

Российская армия может снова нанести удар по Харькову, жителям рекомендуют оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Общество •   •  10722 просмотра
Армия рф может наносить повторные удары по Харькову - ОВА

Украина получила 4,5 млрд евро в рамках четырехлетней программы ЕС - Шмыгаль

Украина получила 4,5 млрд евро переходного финансирования от Украинского фонда ЕС, что укрепило ее экономическую и финансовую стабильность.

Экономика •   •  11911 просмотра
Украина получила 4,5 млрд евро в рамках четырехлетней программы ЕС - Шмыгаль

рф ударила по одному из районов Харькова: под завалами могут быть люди - ОВА

Российские войска нанесли удар по одному из районов Харькова, люди могут быть под завалами.

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рф ударила по одному из районов Харькова: под завалами могут быть люди - ОВА

Брал взятки стройматериалами: задержан работник ТЦК

Сотрудника Тернопольского военного комиссариата задержали за систематическое получение взяток в виде строительных материалов от уклонистов от мобилизации в обмен на снятие их с военных баз данных.

Криминал и ЧП •   •  9761 просмотра
Брал взятки стройматериалами: задержан работник ТЦК

ЕС направил из 50-миллиардного фонда Украине первый транш в 4,5 млрд евро

Европейская Комиссия выделила 4,5 млрд евро из 50-миллиардного фонда для Украины.

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ЕС направил из 50-миллиардного фонда Украине первый транш в 4,5 млрд евро

Папа Римский вновь подчеркнул необходимость приложить "все усилия" для прекращения войны в Украине

Папа Франциск вновь подчеркнул необходимость приложить "все усилия" для посредничества и переговоров, чтобы положить конец "кровавым конфликтам" в Украине и секторе Газа.

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Папа Римский вновь подчеркнул необходимость приложить "все усилия" для прекращения войны в Украине

В Харькове прогремел взрыв

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