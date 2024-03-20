Почти 15 тысяч украинцев получили микрогранты на развитие собственного дела

Украинские предприниматели с начала программы "Власна справа" получили грантовую поддержку объемом 3,5 млрд гривен, сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, которую цитирует пресс-служба министерства, пишет УНН.

Детали

Как указано, в 2024 году 74 украинца стали победителями четвертой волны грантовой программы "Власна справа", получив от государства 113 миллионов гривен на старт или расширение своего бизнеса. Всего с начала программы уже почти 15 000 предпринимателей получили поддержку, инвестированную государством в их бизнес-проекты на сумму 3,5 миллиарда гривен.

Победителями грантовой программы "Власна справа" стали уже почти 15 000 украинцев, которые получат микрогранты на старт или развитие своего бизнеса. Общая сумма инвестиций государства в малое предпринимательство через гранты по этой программе составляет 3,5 млрд грн. Это тысячи новых компаний и предприятий, которые увеличили объемы производства, расширили ассортимент продукции или услуг, освоили новые направления деятельности и создадут более 30 тысяч новых рабочих мест во всех регионах страны. Более 1 млрд грн получатели грантов уже вернули государству в виде уплаченных налогов и сборов в бюджет - сообщила Татьяна Бережная.

Среди получателей микрогрантов четвертой волны практически половина - 49% - женщины, 40% - мужчины, а 11% - юридические лица. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше всего получателей грантов - во Львовской области (47 человек), Ровенской области (40 человек), а также в Киевской и Ивано-Франковской областях (по 36 человек), и городе Киеве (30 человек). Большинство получателей микрогрантов планируют потратить полученные средства на приобретение необходимого оборудования для своего бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители четвертой волны, являются:

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 160 человек;

- перерабатывающая промышленность - 72 человека;

- временное размещение и организация питания - 67 человек;

Напомним

Правительство Украины выделило 91,2 млн грн 378 победителям программы "Власна справа"; микрогранты в основном составляют до 250 тыс. грн, а для ветеранов - до 1 млн грн.