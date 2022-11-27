"Не нужно манипулировать": Кличко ответил на критику Зеленского о пунктах обогрева

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"В Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовим на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов. Город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов. Еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации", - сказал он.

По словам Кличко, вскоре город получит 12 передвижных модульных котельных, заказанных специально под пункты обогрева.

"Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо!

Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото", - отметил городской голова Киева.

Он добавил, что считает, что подобные заявления "выглядят некрасиво как для украинцев, так и для иностранных партнеров".

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В своем традиционном вечернем обращении к украинцам 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Киева в плохой подготовке городской инфраструктуры в условиях массовых отключений электроэнергии.

Он заявил: "Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими еще, мягко говоря, нужно работать".