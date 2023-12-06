Почему Зеленский не стал выступать в Сенате США онлайн - объяснила посол

Президент Украины Владимир Зеленский не выступал онлайн в Сенате США, потому что там обсуждали не только вопросы Украины, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в среду в эфире телемарафона, пишет УНН.

Ничего катастрофического на самом деле не произошло. (...) Сегодня был запланирован целый ряд внутренних брифингов, закрытых брифингов, на которых выступали и секретарь Остин и другие представители администрации... И действительно, была идея в одном из этих брифингов, если было бы возможно, присоединиться. Мы активно, делегация, работаем, непосредственно, собственно, там... Именно потому, что на них обсуждался не только, на некоторых, вопрос Украины, но и в том числе вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не принимали такое участие - сказала Маркарова.

По ее словам, Зеленский уже выступал перед Конгрессом США и проводит брифинги. "Мы всегда активно в дискуссии, в контакте", - отметила Маркарова.

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