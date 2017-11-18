У берегов Испании спасли около 600 беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Испанские спасатели за минувшие сутки извлекли из воды более около 600 мигрантов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Вблизи побережья Испании в течение суток спасли около 600 мигрантов, которые пытались попасть в страну морем на десятках лодок”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что поисково-спасательные работы в водах у побережья Испании до сих пор продолжаются.
Как сообщал УНН, в Средиземном море обнаружили лодку мигрантов с трупами 26-ти девушек.