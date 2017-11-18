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Біля берегів Іспанії врятували близько 600 біженців

Біля берегів Іспанії врятували близько 600 біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Іспанські рятувальники за минулу добу витягли з води понад близько 600 мігрантів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle. 

“Поблизу узбережжя Іспанії протягом доби врятували близько 600 мігрантів, які намагалися потрапити до країни морем на десятках човнів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що пошуково-рятувальні роботи у водах біля узбережжя Іспанії досі тривають.

Як повідомляв УНН, у Середземному морі виявили човен мігрантів з трупами 26-ти дівчат.

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