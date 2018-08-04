Избиение школьницы в Одессе: пострадавшей оказывают психологическую помощь

"... На данный момент лица девушек установлено, открыто уголовное производство. Пострадавшая получает всю необходимую помощь, и психологическую также", - написала Денисова.

Омбудмен подчеркнула, что держит ситуацию на контроле, и в очередной раз призвала не быть равнодушными, и сообщать о подобных случаях.

Напомним, в Одессе группа подростков 13-14 лет избила школьницу, полиция начала проверку.