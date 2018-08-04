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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 22411 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 83261 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119733 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127560 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166880 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152586 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140486 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Избиение школьницы в Одессе: пострадавшей оказывают психологическую помощь

Избиение школьницы в Одессе: пострадавшей оказывают психологическую помощь

Киев  •  УНН

 • 10823 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Девушка, которую сверстники избили в Одессе, получает всю необходимую помощь, и психологическую также. Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

"... На данный момент лица девушек установлено, открыто уголовное производство. Пострадавшая получает всю необходимую помощь, и психологическую также", - написала Денисова.

Омбудмен подчеркнула, что держит ситуацию на контроле, и в очередной раз призвала не быть равнодушными, и сообщать о подобных случаях.

Напомним, в Одессе группа подростков 13-14 лет избила школьницу, полиция начала проверку.

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