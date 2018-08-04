Побиття школярки в Одесі: постраждалій надають психологічну допомогу

"...На цей момент особи дівчат встановлено, відкрито кримінальне провадження. Постраждала отримує усю необхідну допомогу, і психологічну також", - написала Денісова.

Омбудмен наголосила, що тримає ситуацію на контролі, і вкотре закликала не бути байдужими, і повідомляти про подібні випадки.

Нагадаємо, в Одесі група підлітків 13-14 років побила школярку, поліція розпочала перевірку.