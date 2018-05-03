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Избиение нардепа Найема: для всех задержанных избрали меру пресечения

Киев • УНН

 • 10524 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Для трех задержанных за нападение на народного депутата Мустафу Найема избрали меру пресечения. Об этом написал брат депутата Маси Найем на своей странице в Facebook, передает УНН.

Избиение нардепа Найема: для всех задержанных избрали меру пресечения

"Гражданин РФ Саитов Магомед-Салих Арбуевич - подозреваемый по ч.2 ст.296. Его участие в инциденте было в том, что он толкал моего брата, в том числе в спину (на видео это хорошо видно). Относительно причастности его к продолжению драки с другой стороны "Арены" - следствие еще устанавливает его причастность... Суд принял решение... применить к гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место фактического проживания до 30 июня 2018 года", - сообщил он, добавив, что суд также возложил на него определенные обязанности.

По его словам, другой участник инцидента, подозреваемый по ч.2 ст.296 - гражданин Украины Саитов Ахмед Абубакарович.

"Его участие в инциденте было в том, что он управлял автомобилем Mercedes и вызвал по телефону, вероятно, брата по имени Мага, который нанес тяжелые телесные повреждения моему брату. Именно его действия спровоцировали всю ситуацию, которая произошла 30 апреля... Суд постановил... применить к гражданину Украины Саитову Ахмеду Абубакаровичу меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать помещение по месту жительства в период с 23:00 до 06:00 до 30 июня 2018 гоа", - добавил брат нардепа, также указав, что суд возложил на второго подозреваемого определенные обязанности.

Третий задержанный за нападение на Мустафу Найема, по словам его брата - гражданин РФ Темербулатов Умолт Русланович, подозреваемый по ч.2 ст.296.

"Его участие в инциденте было в том, что он держал Мустафу за руки, когда его ударили, а также в том, что он продолжил преступные деяния с другой стороны "Арена-Сити", когда мой брат пытался остановить лицо, нанесшего первый удар, до прибытия полиции", - отметил брат нардепа.

По его словам, для Темербулатова тоже избрали ночной домашний арест, возложив на него обязанности.

Прокурор просил избрать для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку. Кроме того, правоохранители устанавливают личность пятого участника избиения Найема.

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