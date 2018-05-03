Побиття нардепа Найєма: для усіх затриманих обрали запобіжні заходи

"Громадянин РФ Саітов Магомед-Саліх Арбуєвич – підозрюваний за ч.2 ст.296. Його участь в інциденті була в тому, що він штовхав мого брата, у тому числі в спину (на відео це добре видно). Щодо причетності його у продовженні бійки з іншої сторони "Арени" - слідство ще встановлює його причетність... Суд ухвалив... застосувати до громадянина РФ Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною цілодобово покидати місце фактичного проживання до 30 червня 2018 року", - повідомив він, додавши, що суд також поклав на нього певні обов’язки.

З його слів, інший нападник, підозрюваний за ч.2 ст.296, - громадянин України Саітов Ахмед Абубакарович.

"Його участь в інциденті була в тому, що він керував автомобілем Mercedes і викликав по телефону, ймовірно, брата на ім’я Мага, який наніс найважчі тілесні ушкодження моєму брату. Саме його дії спровокували всю ситуацію, яка сталась 30 квітня... Суд ухвалив застосувати до громадянина України Саітова Ахмеда Абубакаровича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати приміщення за місцем проживання в період з 23:00 до 06:00 до 30 червня 2018 року", додав брат нардепа, також вказавши, що суд поклав на другого підозрюваного певні обов'язки.

Третій затриманий за напад на Мустафу Найєма, зі слів його брата, - громадянин РФ Темербулатов Умолт Русланович, підозрюваний за ч.2 ст.296.

"Його участь в інциденті була в тому, що він тримав Мустафу за руки, коли його вдарили, а також в тому, що він продовжив злочинні діяння з іншої сторони "Арена-Сіті", коли мій брат намагався зупинити особу, що нанесла перший удар, до прибуття поліції", - зазначив брат нардепа.

З його слів, для Темербулатова теж обрали нічний домашній арешт, поклавши на нього обов'язки.

Прокурор просив обрати для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.

Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку. Крім того, правоохоронці встановлюють особу п'ятого учасника побиття Найєма.