Досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны начато в Днепропетровской области. По данным следствия, 8 июля ссс рф осуществили массированный ракетный обстрел Днепропетровщины, в Кривом Роге и Днепре погибли люди, много раненых. Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Днепропетровской областной прокуратуры.

Детали

Массированная ракетная атака врага на Днепропетровщину: десять погибших и 32 пострадавших - начато расследование - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 июля 2024 года военные рф осуществили массированный ракетный обстрел Днепропетровщины.

Из-за вражеской атаки по г. Кривой Рог погибли 10 жителей. Ранен 31 человек. Повреждения получило промышленное предприятие.

В г. Днепр пострадал 1 местный житель. Повреждены многоэтажный дом, предприятие, СТО.



На местах событий работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление рф.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним,

В Днепре из-за атаки рф есть раненые, повреждены многоэтажка, предприятие и СТО, есть последствия в Кривом Роге и районе - ОВА