Киев • УНН
По меньшей мере 10 человек погибли и более 30 получили ранения в результате массированного ракетного удара россии по Днепропетровской области. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны начато в Днепропетровской области. По данным следствия, 8 июля ссс рф осуществили массированный ракетный обстрел Днепропетровщины, в Кривом Роге и Днепре погибли люди, много раненых. Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Днепропетровской областной прокуратуры.
Детали
Массированная ракетная атака врага на Днепропетровщину: десять погибших и 32 пострадавших - начато расследование
По данным следствия, 8 июля 2024 года военные рф осуществили массированный ракетный обстрел Днепропетровщины.
На местах событий работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление рф.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним,
В Днепре из-за атаки рф есть раненые, повреждены многоэтажка, предприятие и СТО, есть последствия в Кривом Роге и районе - ОВА