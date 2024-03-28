По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс

В американском штате Иллинойс по меньшей мере четыре человека были убиты в результате ножевого нападения, одна жертва находится в критическом состоянии, а еще четверо - в стабильном. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Полиция Рокфорда сообщила СМИ, что подозреваемый находится под стражей, а мотив ранения еще не установлен.

Ножевые ранения произошли рано днем, 27 марта, по местному времени в жилом районе Рокфорда.

Было вторжение в дом Флоренции (район). Молодая девушка, которая сбежала от подозреваемого, получила ножевые ранения в руки и лицо. Сейчас она в больнице и интубирована. Она в тяжелом состоянии сообщил шериф

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