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По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс
По меньшей мере четыре человека погибли и еще пятеро получили ранения, в том числе один в тяжелом состоянии, в результате ножевого нападения во время вторжения в дом в Рокфорде, штат Иллинойс; подозреваемый находится под стражей.
Россияне обстреляли гражданские дома в Запорожье
Российские войска атаковали гражданские дома в Запорожье с помощью беспилотников, что привело к жертвам, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.
В Запорожье были слышны взрывы
В Запорожье, Украина, прогремели взрывы, что повлекло воздушную тревогу в городе и области, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации.
В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста
Два трупа, найденные после того, как в Балтиморе, США, обвалился мост, в который врезалось огромное контейнерное судно.
Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение в сфере здравоохранения
Пуэрто-Рико объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за значительного увеличения случаев заболевания лихорадкой денге - с начала года было зарегистрировано 549 случаев, что представляет угрозу для системы здравоохранения острова.
Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова
Россияне обстреляли и разрушили ресторан в центре Харькова во время ночной атаки 28 марта, о жертвах не сообщается.
В Днепре был слышен звук взрыва
В Днепре, Украина, прогремели взрывы, вызвавшие воздушную тревогу в городе и регионе, согласно сообщениям.
Парламент Таиланда легализовал однополые браки
Нижняя палата парламента Таиланда приняла закон о легализации однополых браков, который, в случае одобрения Сенатом и Королем, сделает Таиланд первой страной в Юго-Восточной Азии, которая признает такие союзы.
Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым
Пятерых мужчин, четырех немцев и одного швейцарца, обвинили в незаконной поставке газовых турбин Siemens стоимостью 111 миллионов евро в Крым через Санкт-Петербург в 2015-2016 годах, вопреки санкциям.
На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину
Облако пыли из пустыни Сахара приближается к Молдове и Украине, создавая потенциальные проблемы со здоровьем для людей, чувствительных к загрязнению воздуха, и видимые пылевые отложения до завтрашнего вечера.