По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  106348 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  112659 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  117082 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  140618 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  125255 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138766 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125926 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143568 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134911 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179948 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Новости по теме
По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс

По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс

  •  2723 просмотра
Россияне обстреляли гражданские дома в Запорожье

Россияне обстреляли гражданские дома в Запорожье

  •  4908 просмотра
В Запорожье были слышны взрывы

В Запорожье были слышны взрывы

  •  5563 просмотра
В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста

В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста

  •  5328 просмотра
Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

  •  5795 просмотра
Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

  •  10281 просмотра
В Днепре был слышен звук взрыва

В Днепре был слышен звук взрыва

  •  10842 просмотра
Парламент Таиланда легализовал однополые браки

Парламент Таиланда легализовал однополые браки

  •  9851 просмотра
Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

  •  11154 просмотра
На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину

На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину

  •  10246 просмотра

Популярные

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

  •  102683 просмотра
Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи: Зеленский отреагировал на удар по Харькову

Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи: Зеленский отреагировал на удар по Харькову

  •  102375 просмотра
"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак

"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак

  •  102039 просмотра
Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"

Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"

  •  84332 просмотра
россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина

россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина

  •  61847 просмотра

Публикации

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

  •  143064 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  503774 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  456701 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  472504 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  491626 просмотра

По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс

По меньшей мере четыре человека погибли и еще пятеро получили ранения, в том числе один в тяжелом состоянии, в результате ножевого нападения во время вторжения в дом в Рокфорде, штат Иллинойс; подозреваемый находится под стражей.

Общество •   •  2723 просмотра
По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс

Россияне обстреляли гражданские дома в Запорожье

Российские войска атаковали гражданские дома в Запорожье с помощью беспилотников, что привело к жертвам, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.

Общество •   •  4908 просмотра
Россияне обстреляли гражданские дома в Запорожье

В Запорожье были слышны взрывы

В Запорожье, Украина, прогремели взрывы, что повлекло воздушную тревогу в городе и области, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации.

Война •   •  5563 просмотра
В Запорожье были слышны взрывы

В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста

Два трупа, найденные после того, как в Балтиморе, США, обвалился мост, в который врезалось огромное контейнерное судно.

Общество •   •  5328 просмотра
В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста

Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

Пуэрто-Рико объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за значительного увеличения случаев заболевания лихорадкой денге - с начала года было зарегистрировано 549 случаев, что представляет угрозу для системы здравоохранения острова.

Анонсы •   •  5795 просмотра
Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

Россияне обстреляли и разрушили ресторан в центре Харькова во время ночной атаки 28 марта, о жертвах не сообщается.

Общество •   •  10281 просмотра
Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

В Днепре был слышен звук взрыва

В Днепре, Украина, прогремели взрывы, вызвавшие воздушную тревогу в городе и регионе, согласно сообщениям.

Война •   •  10842 просмотра
В Днепре был слышен звук взрыва

Парламент Таиланда легализовал однополые браки

Нижняя палата парламента Таиланда приняла закон о легализации однополых браков, который, в случае одобрения Сенатом и Королем, сделает Таиланд первой страной в Юго-Восточной Азии, которая признает такие союзы.

Общество •   •  9851 просмотра
Парламент Таиланда легализовал однополые браки

Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

Пятерых мужчин, четырех немцев и одного швейцарца, обвинили в незаконной поставке газовых турбин Siemens стоимостью 111 миллионов евро в Крым через Санкт-Петербург в 2015-2016 годах, вопреки санкциям.

Экономика •   •  11154 просмотра
Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину

Облако пыли из пустыни Сахара приближается к Молдове и Украине, создавая потенциальные проблемы со здоровьем для людей, чувствительных к загрязнению воздуха, и видимые пылевые отложения до завтрашнего вечера.

Общество •   •  10246 просмотра
На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину