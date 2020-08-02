По дороге в Австралию разбился самолет с 500 килограммами кокаина на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Небольшой самолет, на борту которого находилось более 500 килограмм кокаина, упал при попытке взлететь в Папуа-Новой Гвинее. Самолет направлялся в Австралию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Так, самолет Cessna, на борту которого находилось более 500 килограмм кокаина, упал при попытке взлететь в Папуа-Новой Гвинее. Из-за аварии правоохранители разоблачили преступный синдикат в Мельбурне.
В федеральной полиции Австралии заявили, что "жадность сыграла ключевую роль в деятельности синдиката", и добавили, что "не исключено, что вес кокаина повлиял на способность самолета взлететь".
Сообщается, что в результате аварии в австралийских штатах Квинсленд и Виктория арестовали пять человек, подозреваемых в попытке транспортировать кокаин, стоимость которого составляет примерно 57 миллионов долларов США.
"Принимая во внимание существующие ограничения на поездки между штатами из-за COVID-19, попытка импортировать наркотики в Австралию показывает, насколько жадной может быть организованная преступность", - заявил заместитель комиссара Ян Маккартни.
Арестованным подозреваемым предъявлены обвинения в совершении различных преступлений. Одному из них предъявлено обвинение, как руководителю преступного синдиката и отмывание денег на сумму более 1 млн австралийских долларов (более 700 тыс. долларов США). Также полиция конфисковала ряд активов на общую сумму 3,5 млн австралийских долларов (2,5 млн долларов США).
Ранее УНН писал, что в Польше трех пенсионеров задержали на контрабанде кокаина на более 600 млн евро.