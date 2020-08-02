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По дорозі до Австралії розбився літак з 500 кілограмами кокаїну на борту

По дорозі до Австралії розбився літак з 500 кілограмами кокаїну на борту

Київ • УНН

 • 13514 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Невеликий літак, на борту якого перебувало понад 500 кілограм кокаїну, впав при спробі злетіти в Папуа-Новій Гвінеї. Літак прямував до Австралії. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Так, літак Cessna, на борту якого перебувало понад 500 кілограм кокаїну, впав при спробі злетіти в Папуа-Новій Гвінеї. Через аварію правоохоронці викрили злочинний синдикат в Мельбурні.

У федеральній поліції Австралії заявили, що "жадібність зіграла ключову роль в діяльності синдикату", і додали, що "не виключено, що вага кокаїну вплинула на здатність літака злетіти".

Повідомляється, що в результаті аварії в австралійських штатах Квінсленд та Вікторія заарештували п'ять осіб, яких підозрюють у спробі транспортувати кокаїн, вартість якого становить приблизно 57 мільйонів доларів США.

"Беручи до уваги існуючі обмеження на поїздки між штатами через COVID-19, спроба імпортувати наркотики в Австралію показує, наскільки жадібної може бути організована злочинність", - заявив заступник комісара Ян Маккартні.

Заарештованим підозрюваним висунули звинувачення в скоєнні різних злочинів. Одному з них висунуте звинувачення, як керівнику злочинного синдикату і відмивання грошей на суму понад 1 млн австралійських доларів (понад 700 тис. доларів США). Також поліція конфіскувала ряд активів на загальну суму 3,5 млн австралійських доларів (2,5 млн доларів США).

Раніше УНН писав, що в Польщі трьох пенсіонерів затримали на контрабанді кокаїну на понад 600 млн євро.

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