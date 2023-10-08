Плюс 580 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 282 280 человек, 4821 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава-около 282280 (+580) человек,
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- танков -4821 (+21) ед,
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- боевых бронированных машин - 9123 (+21) ед,
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- артиллерийских систем – 6705 (+17) ед,
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- РСЗО – 808 (+0) ед,
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- средства ПВО ‒ 542 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5),
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- крылатые ракеты ‒ 1530 (+0),
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- корабли / катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38) ед,
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- специальная техника - 959 (+3).
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Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.