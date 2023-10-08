Плюс 580 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 282 280 человек, 4821 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава-около 282280 (+580) человек,
  • танков -4821 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин - 9123 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 6705 (+17) ед,
  • РСЗО – 808 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 542 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5),
  • крылатые ракеты ‒ 1530 (+0),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38) ед,
  • специальная техника - 959 (+3).

Дополнение

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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