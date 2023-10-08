Плюс 580 окупантів та 21 танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 282 280 осіб, 4821 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 282280 (+580) осіб,
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- танків ‒ 4821 (+21) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9123 (+21) од,
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- артилерійських систем – 6705 (+17) од,
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- РСЗВ – 808 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 542 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5),
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- крилаті ракети ‒ 1530 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38) од,
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- спеціальна техніка ‒ 959 (+3).
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Доповнення
Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.