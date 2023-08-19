"Площадь, политехника, театр": Зеленский показал последствия вражеского удара по центру Чернигова

Цитата

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен", - написал Зеленский в соцсетях.

"Сделаем еще больше для консолидации мира против российского террора. Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", - указал Президент.

Напомним

Российские войска ударили по центру Чернигова предположительно баллистической ракетой.

Вот что значит жить рядом с террористическим государством. Вот против чего мы объединяем весь мир.



Сегодня российская ракета попала в сердце Чернигова. Площадь, университет и театр. Россия превратила обычную субботу в день боли и потерь. Есть… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h