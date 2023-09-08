"Плачу каждое утро, вспоминая, как хочу в школу": как дети учатся там, где нет укрытия

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«В 1963 году, как школу построили, у нас нет подвального помещения. Укрытия нет не потому, что нет инвестиций, финансирования или желания. Невозможно это сделать физически, потому что Лыбидь протекает под школой и территорией», – рассказывает директор специализированной школы I-III ступеней №41 Надежда Фенченко.

Поскольку наличие укрытия – главное условие, чтобы школа училась очно, поэтому пока – все на "дистанционке". Здесь даже физкультуру преподают онлайн.

Это школа с углубленным изучением иностранных языков. Здесь ежегодно учатся до 1000 детей.

«Несмотря на то, что Новая украинская школа дает полноценное изучение английского языка, мы стараемся еще делать такие вещи, например, подписали меморандум с Oxford University Press, и люди, то же Тим Фалла, который написал замечательный учебник «Solutions», они предоставляют методические рекомендации нашим учителям», - рассказывает директор заведения.

Но не учебой единой: чтобы процесс был в удовольствие детям, здесь установили интерактивный пол. С его помощью можно заниматься спортом, разгрузочными упражнениями или поиграть в игры, такие как шахматы или шашки. Более того - в школе обустраивали инста-зоны, а на переменах – пели в караоке.

«Было принято решение делать такие локации, в которые дети приходят и хотят говорить: посмотрите, какой класс. Это - привезли из Оксфорда, это - нарисовали какой-то рисунок, это - какая-то новая инсталляция, здесь - День святого Валентина, здесь - очень часто стоит экран и дети поют в караоке. И это настолько разгружает детей. Перерывы у нас так и называются – funny breaks (забавные перерывы – ред.). И школа тогда превращается в очаг счастья», - рассказывает Надежда Фенченко о временах полноценного очного обучения.

Поэтому неудивительно, что дети скучают по школе.

«Сейчас они пишут, звонят и маленькие даже говорят, знаете, я не хотел учиться, не хотел ходить в школу. Теперь я так хочу, я прям плачу каждый раз, когда вспоминаю утром, как я хочу идти в школу, я готов вставать, не спать, ездить, но только ходить в школу», - рассказывает учительница начальных классов Светлана Рыжкова.

Впрочем, решение есть, уверяет директор, - построить модульное укрытие. Для этого пожертвуют одним из полей – футбольным или волейбольным, ведь именно под ними отсутствуют коммуникации.

«Мы вычислили коэффициент, посчитали метраж и мы понимаем, что мощность школы это укрытие модульное будет покрывать», - объясняет директор.

В школе рассчитывают, что такое укрытие будет построено в 2024 году.

Пока же над построением укрытия работают, решили: как бы там ни было, а первоклашки таки должны сесть за парты и услышать свой первый звонок.

«Психологически детям адаптироваться лучше всего в классе с коллективом, с учителем. Они здесь будут учиться, заниматься, отдыхать. Детям не хватает именно этого общения, и пропадает такая мотивация, такой интерес к учебе, если они дома», - объясняет такое решение Светлана Рыжкова.

Поэтому импровизированную школу оборудовали в помещении отдела образования. Там обустроили индивидуальное место для каждого первоклассника – с партой и местом для хранения личных вещей. Установили интерактивную доску, обустроили зоны творчества, познания природы, даже есть приусадебный участок, где дети могут исследовать растения.

Директор говорит, даже не рассчитывали на такое большое помещение. Здесь есть и детская площадка, и коррекционная комната.

Позаботились и о безопасности первоклашек.

«Мы считали, это 30-35 секунд на эвакуацию в случае опасности. Поэтому мы сразу попадаем в это помещение (укрытие – ред.). Вы видите, что оно укреплено. Видите, сначала большой зал, дети проходят, все двери изолированы, но самое главное, обратите внимание на то, что это не цокольное помещение. У нас есть мягкие стулья, у нас есть освещение, новый WiFi-роутер, у нас есть UFO, регулирование влажности воздуха», - показывает директор укрытие.

А еще здесь позаботились, чтобы у детей были завтраки и обеды, организовали группу продленного дня – до 19 часов, чтобы родители могли спокойно работать. Поэтому они довольны, говорят, теперь не будут волноваться за безопасность своих детей.

«Дети не должны ждать, пока закончится трагедия в нашей стране, мы должны обеспечить нашим детям на сегодняшний момент любым образом безопасные условия», - считает директор.