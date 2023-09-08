"Плачу каждое утро, вспоминая, как хочу в школу": как дети учатся там, где нет укрытия

ukru
15:57 • 8541 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 41767 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 74080 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 57955 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 63711 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 105940 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128394 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 161057 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 192593 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137053 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 26416 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115763 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 100857 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 76318 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 56143 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 161057 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 192593 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 135972 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 142756 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 179559 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 10103 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 56143 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115763 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153467 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160482 просмотра
Актуальное
"Плачу каждое утро, вспоминая, как хочу в школу": как дети учатся там, где нет укрытия

"Плачу каждое утро, вспоминая, как хочу в школу": как дети учатся там, где нет укрытия

Киев • УНН

 • 1303412 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Без детского шума с пустыми классами. Это 41-я школа в Шевченковском районе столицы, одна из трех в Киеве, которая не имеет укрытия. Все потому, что под зданием протекает река. УНН посетил учебное заведение с тем, чтобы узнать, как же происходит учебный процесс.

Цитата

«В 1963 году, как школу построили, у нас нет подвального помещения. Укрытия нет не потому, что нет инвестиций, финансирования или желания. Невозможно это сделать физически, потому что Лыбидь протекает под школой и территорией», – рассказывает директор специализированной школы I-III ступеней №41 Надежда Фенченко.

Поскольку наличие укрытия – главное условие, чтобы школа училась очно, поэтому пока – все на "дистанционке". Здесь даже физкультуру преподают онлайн.

Это школа с углубленным изучением иностранных языков. Здесь ежегодно учатся до 1000 детей.

«Несмотря на то, что Новая украинская школа дает полноценное изучение английского языка, мы стараемся еще делать такие вещи, например, подписали меморандум с Oxford University Press, и люди, то же Тим Фалла, который написал замечательный учебник «Solutions», они предоставляют методические рекомендации нашим учителям», - рассказывает директор заведения.

Но не учебой единой: чтобы процесс был в удовольствие детям, здесь установили интерактивный пол. С его помощью можно заниматься спортом, разгрузочными упражнениями или поиграть в игры, такие как шахматы или шашки. Более того - в школе обустраивали инста-зоны, а на переменах – пели в караоке.

«Было принято решение делать такие локации, в которые дети приходят и хотят говорить: посмотрите, какой класс. Это - привезли из Оксфорда, это - нарисовали какой-то рисунок, это - какая-то новая инсталляция, здесь - День святого Валентина, здесь - очень часто стоит экран и дети поют в караоке. И это настолько разгружает детей. Перерывы у нас так и называются – funny breaks (забавные перерывы – ред.). И школа тогда превращается в очаг счастья», - рассказывает Надежда Фенченко о временах полноценного очного обучения.

Поэтому неудивительно, что дети скучают по школе.

«Сейчас они пишут, звонят и маленькие даже говорят, знаете, я не хотел учиться, не хотел ходить в школу. Теперь я так хочу, я прям плачу каждый раз, когда вспоминаю утром, как я хочу идти в школу, я готов вставать, не спать, ездить, но только ходить в школу», - рассказывает учительница начальных классов Светлана Рыжкова.

Впрочем, решение есть, уверяет директор, - построить модульное укрытие. Для этого пожертвуют одним из полей – футбольным или волейбольным, ведь именно под ними отсутствуют коммуникации.

«Мы вычислили коэффициент, посчитали метраж и мы понимаем, что мощность школы это укрытие модульное будет покрывать», - объясняет директор.

В школе рассчитывают, что такое укрытие будет построено в 2024 году.

Пока же над построением укрытия работают, решили: как бы там ни было, а первоклашки таки должны сесть за парты и услышать свой первый звонок.

«Психологически детям адаптироваться лучше всего в классе с коллективом, с учителем. Они здесь будут учиться, заниматься, отдыхать. Детям не хватает именно этого общения, и пропадает такая мотивация, такой интерес к учебе, если они дома», - объясняет такое решение Светлана Рыжкова.

Поэтому импровизированную школу оборудовали в помещении отдела образования. Там обустроили индивидуальное место для каждого первоклассника – с партой и местом для хранения личных вещей. Установили интерактивную доску, обустроили зоны творчества, познания природы, даже есть приусадебный участок, где дети могут исследовать растения.

Директор говорит, даже не рассчитывали на такое большое помещение. Здесь есть и детская площадка, и коррекционная комната.

Позаботились и о безопасности первоклашек.

«Мы считали, это 30-35 секунд на эвакуацию в случае опасности. Поэтому мы сразу попадаем в это помещение (укрытие – ред.). Вы видите, что оно укреплено. Видите, сначала большой зал, дети проходят, все двери изолированы, но самое главное, обратите внимание на то, что это не цокольное помещение. У нас есть мягкие стулья, у нас есть освещение, новый WiFi-роутер, у нас есть UFO, регулирование влажности воздуха», - показывает директор укрытие.

А еще здесь позаботились, чтобы у детей были завтраки и обеды, организовали группу продленного дня – до 19 часов, чтобы родители могли спокойно работать. Поэтому они довольны, говорят, теперь не будут волноваться за безопасность своих детей.

«Дети не должны ждать, пока закончится трагедия в нашей стране, мы должны обеспечить нашим детям на сегодняшний момент любым образом безопасные условия», - считает директор.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоМультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы