"Плачу кожного ранку, згадуючи, як хочу до школи": як діти вчаться там, де немає укриття

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«У 1963 році, як школу побудували, у нас не існує підвального приміщення. Сховища немає не тому, що немає інвестицій, фінансування чи бажання. Неможливо це зробити фізично, бо Либідь протікає під школою та територією», – розповідає директорка спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №41 Надія Фенченко.

Оскільки наявність укриття – головна умова, аби школа навчалась очно, тож поки – усі на "дистанційці". Тут навіть фізкультуру викладають онлайн.

Це школа з поглибленим вивченням іноземних мов. Тут щороку навчаються до 1000 дітей.

«Не дивлячись на те, що Нова українська школа дає повноцінне вивчення англійської мови, ми намагаємось ще робити такі речі, наприклад, підписали меморандум з Oxford University Press, і люди, то й же Тім Фалла, який написав чудовий підручник «Solutions», вони надають методичні рекомендації нашим вчителям», - розповідає директорка закладу.

Та не навчанням єдиним: аби процес був в задоволення дітям, тут встановили інтерактивну підлогу. З її допомогою можна займатися спортом, розвантажувальними вправами або пограти в ігри, такі як шахи чи шашки. Ба більше - у школі облаштовували інста-зони, а на перервах – співали в караоке.

«Було прийняте рішення робити отакі локації, у які діти приходять і хочуть казати: подивіться, який клас. Це - привезли з Оксфорда, це - намалювали якийсь малюнок, це - якась нова інсталяція, тут - День святого Валентина, тут - дуже часто стоїть екран і діти співають в караоке. І це настільки розвантажує дітей! Перерви у нас так і називаються – funny breaks (забавні перерви – ред.). І школа тоді перетворюється в осередок щастя», - розповідає Надія Фенченко про часи повноцінного очного навчання.

То ж не дивно, що діти сумують за школою.

«Зараз вони пишуть, телефонують і маленькі навіть кажуть, знаєте, я не хотів вчитися, не хотів ходити до школи. Тепер я так хочу, я прям плачу кожного разу, коли згадую зранку, як я хочу йти до школи, я готовий вставати, не спати, їздити, але тільки ходити до школи», - розповідає вчителька початкових класів Світлана Рижкова.

Утім рішення є, запевняє директорка, - побудувати модульне укриття. Для цього пожертвують одним із полів – футбольним чи волейбольним, адже саме під ними відсутні комунікації.

«Ми вирахували коефіцієнт, порахували метраж і ми розуміємо, що потужність школи це сховище модульне буде покривати», - пояснює директорка.

У школі розраховують, що таке укриття буде збудоване у 2024 році.

Поки ж над побудовою укриття працюють, вирішили: хай що, а першачки таки мають сісти за парти та почути свій перший дзвінок.

«Психологічно дітям адаптуватися найкраще в класі з колективом, з учителем. Вони тут будуть вчитися, займатися, відпочивати. Дітям не вистачає саме цього спілкування, і пропадає така мотивація, такий інтерес до навчання, якщо вони вдома», - пояснює таке рішення Світлана Рижкова.

Відтак, імпровізовану школу обладнали в приміщенні відділу освіти. Там облаштували індивідуальне місце для кожного першачка – з партою та місцем для зберігання особистих речей. Встановили інтерактивну дошку, облаштували зони творчості, пізнання природи, навіть є присадибна ділянка, де дітки можуть досліджувати рослини.

Директорка каже, навіть не розраховували на таке велике приміщення. Тує є і дитячий майданчик, і корекційна кімната.

Потурбувалися і про безпеку першачків.

«Ми рахували, це 30-35 секунд на евакуацію в разі небезпеки. Тому ми одразу потрапляємо в це приміщення (укриття – ред.). Ви бачите, що воно укріплене. Бачите, спочатку великий зал, діти проходять, усі двері ізольовані, але найголовніше, зверніть увагу на те, що це не цокольне приміщення. У нас є м’які стільці, у нас є освітлення, новий WiFi-роутер, у нас є UFO, регулювання вологості повітря», - показує директорка укриття.

А ще тут подбали, аби у дітей були сніданки та обіди, організували групу продовженого дня – до 19 години, щоб батьки могли спокійно працювати. Тож вони задоволені, кажуть, тепер не хвилюватимуться за безпеку своїх дітей.

«Діти не повинні чекати, поки закінчиться трагедія в нашій країні, ми повинні забезпечити нашим дітям на сьогоднішній момент будь-яким чином безпечні умови», - вважає директорка.