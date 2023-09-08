"Плачу кожного ранку, згадуючи, як хочу до школи": як діти вчаться там, де немає укриття

ukru
29 березня, 17:57 • 269723 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 354738 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 296658 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 331908 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 297222 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 217924 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 202970 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163500 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 532954 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175445 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.4 м/с
88 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 160222 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 55973 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 67532 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 75702 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 78492 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 390091 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 532959 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 566954 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 564102 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 464087 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204039 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 354748 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174277 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165264 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136245 перегляди
Актуальне
"Плачу кожного ранку, згадуючи, як хочу до школи": як діти вчаться там, де немає укриття

"Плачу кожного ранку, згадуючи, як хочу до школи": як діти вчаться там, де немає укриття

Київ • УНН

 • 1303414 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Без дитячого гомону з порожніми класами. Це 41-а школа в Шевченківському районі столиці, одна із трьох у Києві, яка не має укриття. Усе тому, що під будівлею протікає річка. УНН відвідав навчальний заклад з тим, аби дізнатися, як же відбувається навчальний процес.

Цитата

«У 1963 році, як школу побудували, у нас не існує підвального приміщення. Сховища немає не тому, що немає інвестицій, фінансування чи бажання. Неможливо це зробити фізично, бо Либідь протікає під школою та територією», – розповідає директорка спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №41 Надія Фенченко.

Оскільки наявність укриття – головна умова, аби школа навчалась очно, тож поки – усі на "дистанційці". Тут навіть фізкультуру викладають онлайн.

Це школа з поглибленим вивченням іноземних мов. Тут щороку навчаються до 1000 дітей.

«Не дивлячись на те, що Нова українська школа дає повноцінне вивчення англійської мови, ми намагаємось ще робити такі речі, наприклад, підписали меморандум з Oxford University Press, і люди, то й же Тім Фалла, який написав чудовий підручник «Solutions», вони надають методичні рекомендації нашим вчителям», - розповідає директорка закладу.

Та не навчанням єдиним: аби процес був в задоволення дітям, тут встановили інтерактивну підлогу. З її допомогою можна займатися спортом, розвантажувальними вправами або пограти в ігри, такі як шахи чи шашки. Ба більше - у школі облаштовували інста-зони, а на перервах – співали в караоке.

«Було прийняте рішення робити отакі локації, у які діти приходять і хочуть казати: подивіться, який клас. Це - привезли з Оксфорда, це - намалювали якийсь малюнок, це - якась нова інсталяція, тут - День святого Валентина, тут - дуже часто стоїть екран і діти співають в караоке. І це настільки розвантажує дітей! Перерви у нас так і називаються – funny breaks (забавні перерви – ред.). І школа тоді перетворюється в осередок щастя», - розповідає Надія Фенченко про часи повноцінного очного навчання.

То ж не дивно, що діти сумують за школою.

«Зараз вони пишуть, телефонують і маленькі навіть кажуть, знаєте, я не хотів вчитися, не хотів ходити до школи. Тепер я так хочу, я прям плачу кожного разу, коли згадую зранку, як я хочу йти до школи, я готовий вставати, не спати, їздити, але тільки ходити до школи», - розповідає вчителька початкових класів Світлана Рижкова.

Утім рішення є, запевняє директорка, - побудувати модульне укриття. Для цього пожертвують одним із полів – футбольним чи волейбольним, адже саме під ними відсутні комунікації.

«Ми вирахували коефіцієнт, порахували метраж і ми розуміємо, що потужність школи це сховище модульне буде покривати», - пояснює директорка.

У школі розраховують, що таке укриття буде збудоване у 2024 році.

Поки ж над побудовою укриття працюють, вирішили: хай що, а першачки таки мають сісти за парти та почути свій перший дзвінок.

«Психологічно дітям адаптуватися найкраще в класі з колективом, з учителем. Вони тут будуть вчитися, займатися, відпочивати. Дітям не вистачає саме цього спілкування, і пропадає така мотивація, такий інтерес до навчання, якщо вони вдома», - пояснює таке рішення Світлана Рижкова.

Відтак, імпровізовану школу обладнали в приміщенні відділу освіти. Там облаштували індивідуальне місце для кожного першачка – з партою та місцем для зберігання особистих речей. Встановили інтерактивну дошку, облаштували зони творчості, пізнання природи, навіть є присадибна ділянка, де дітки можуть досліджувати рослини.

Директорка каже, навіть не розраховували на таке велике приміщення. Тує є і дитячий майданчик, і корекційна кімната.

Потурбувалися і про безпеку першачків.

«Ми рахували, це 30-35 секунд на евакуацію в разі небезпеки. Тому ми одразу потрапляємо в це приміщення (укриття – ред.). Ви бачите, що воно укріплене. Бачите, спочатку великий зал, діти проходять, усі двері ізольовані, але найголовніше, зверніть увагу на те, що це не цокольне приміщення. У нас є м’які стільці, у нас є освітлення, новий WiFi-роутер, у нас є UFO, регулювання вологості повітря», - показує директорка укриття.

А ще тут подбали, аби у дітей були сніданки та обіди, організували групу продовженого дня – до 19 години, щоб батьки могли спокійно працювати. Тож вони задоволені, кажуть, тепер не хвилюватимуться за безпеку своїх дітей.

«Діти не повинні чекати, поки закінчиться трагедія в нашій країні, ми повинні забезпечити нашим дітям на сьогоднішній момент будь-яким чином безпечні умови», - вважає директорка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоМультимедіа
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,550.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,814.34