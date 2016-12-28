Пятьсот самых богатых людей мира в 2016 году заработали 237 млрд долларов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Пятьсот самых богатых людей мира в 2016 году увеличили свой суммарный капитал на 237 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Как сообщает издание, капитал 500 главных богачей мира до конца года составил около 4,4 трлн долларов. В январе-феврале 2016 года капитал 500 богатейших людей быстро сокращался. 11 февраля было наибольшее падение капиталов, и потери главных богачей мира по сравнению с началом года оценивались в 382 млрд долларов, после чего их поступления начали расти.
Сообщается, что 2016 год оказался непростым для крупного бизнеса в первую очередь из-за нестабильности рынков в связи с результатом референдума по Brexit, а также из-за негативной макроэкономической статистики в Китае.
Издание также отмечает, что лидером среди тех, кто увеличил свой капитал, является Уоррен Баффет. Благодаря победе Д.Трамп на выборах президента США, капитал председателя инвесткомпании Berkshire Hathaway вырос на 19%. Он вернул себе второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg со результатом 74,1 млрд.
Билл Гейтс, как сообщается, увеличил свое состояние почти на 10 млрд и сохранил статус самого богатого человека мира (91,5 млрд.).
Издание также отмечает, что самый богатый человек Африки, нигериец Алико Данготе, в 2016 году потерял 4,9 млрд. долларов на фоне девальвации нигерийской валюты. Общие потери составили примерно треть его состояния. 4,9 млрд. долларов также потерял принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал, племянник короля.
Напомним, 500 самых богатых людей мира потеряли состояние на 41 млрд долл. после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США.