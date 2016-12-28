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П’ятсот найбагатших людей світу в 2016 році заробили 237 млрд доларів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7537 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. П’ятсот найбагатших людей світу в 2016 році збільшили свій сумарний капітал на 237 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Як повідомляє видання, капітал 500 головних багатіїв світу до кінця року становив близько 4,4 трлн доларів. У січні-лютому 2016 року капітал 500 найбагатших людей швидко скорочувався. 11 лютого було найбільше падіння капіталів, і втрати головних багатіїв світу порівняно з початком року оцінювалися в 382 млрд доларів, після чого їх надходження почали зростати.

Повідомляється, що 2016 рік виявився непростим для великого бізнесу в першу чергу через нестабільність ринків у зв'язку з результатом референдуму щодо Brexit, а також через негативну макроекономічну статистику в Китаї.

Видання також зазначає, що лідером серед тих, хто збільшив свій капітал, є Уоррен Баффет. Завдяки перемозі Д.Трампа на виборах президента США, капітал голови інвесткомпанії Berkshire Hathaway зріс на 19%. Він повернув собі друге місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg з результатом 74,1 млрд.

Білл Гейтс, як повідомляється, збільшив свої статки майже на 10 млрд і зберіг статус найбагатшої людини світу (91,5 млрд).

Видання також зазначає, що найбагатша людина Африки, нігерієць Аліко Данготе, в 2016 році втратив 4,9 млрд доларів на тлі девальвації нігерійської валюти. Загальні втрати склали приблизно третину його стану. 4,9 млрд доларів також втратив принц Саудівської Аравії Аль-Валід бін Талал, племінник короля.

Нагадаємо, 500 найбагатших людей світу втратили статки на 41 млрд дол. після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах в США.

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