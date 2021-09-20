Южная Корея поставит на вооружение собственные ракеты для подводных лодок в 2022 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Республика Корея примет на вооружение новую баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) во второй половине 2022 года. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник, передает УНН.
Детали
Южная Корея впервые осуществила испытательный пуск БРПЛ 15 сентября. Ракета была выпущена с подводной лодки “Досан Ан Чан Хо” на испытательном полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо. Она пролетела запланированную расстояние и попала в цель. Таким образом, страна стала седьмой в мире, успешно испытала БРПЛ.
Цитата
“Состоятся еще несколько раундов испытаний, чтобы убедиться в надежности ракеты. После завершения стадии разработки планируется начать ее массовое производство и поставить на вооружение во второй половине 2022 года”, — приводит агентство слова источника.
Дополнение
Другой правительственный источник сообщил агентству, что всего планируется развернуть 78 таких ракет на девяти подводных лодках, включая “Досан Ан Чан Хо”.
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Южнокорейская БРПЛ, что является вариантом баллистической ракеты “Хён-2Б”, имеет максимальную дальность полета 800 км и оснащается обычными боеголовками.