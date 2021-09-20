Південна Корея поставить на озброєння власні ракети для підводних човнів у 2022 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Республіка Корея прийме на озброєння нову балістичну ракету підводних човнів (БРПЧ) у другій половині 2022 року. Про це повідомило в понеділок агентство Yonhap з посиланням на урядове джерело, передає УНН.
Деталі
Південна Корея вперше здійснила випробувальний пуск БРПЧ 15 вересня. Ракета була випущена з підводного човна “Досан Ан Чан Хо” на випробувальному полігоні в провінції Чхунчхон-Намдо. Вона пролетіла заплановану відстань і влучила в ціль. Таким чином, країна стала сьомою у світі, успішно випробувала БРПЧ.
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“Відбудуться ще кілька раундів випробувань, щоб переконатися у надійності ракети. Після завершення стадії розробки планується почати її масове виробництво і поставити на озброєння в другій половині 2022 року”, — наводить агентство слова джерела.
Доповнення
Інше урядове джерело повідомило агентству, що всього планується розгорнути 78 таких ракет на дев’яти підводних човнах, включаючи “Досан Ан Чан Хо”.
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Південнокорейська БРПЧ, що є варіантом балістичної ракети “Хьонму-2Б”, має максимальну дальність польоту 800 км та оснащується звичайними боєголовками.