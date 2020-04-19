В Южной Корее планируют частично ослабить карантинные ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Южная Корея продолжила политику социального дистанцирования еще на 16 дней в воскресенье, но предложила послабление для церквей и спортивных сооружений, в то время как на территории государства было зафиксировано только восемь новых случаев коронавируса - самый низкий показатель за два месяца, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, смягчены правила означают, что места с высоким уровнем риска, такие как церкви, будут сталкиваться с меньшими ограничениями, в то время как спортивные матчи могут возобновиться без болельщиков.
"Безопаснее поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но в действительности это нелегко. Нам нужно найти золотую середину. Если мы сможем поддерживать стабильное управление на текущем уровне, то с 6 мая мы перейдем к обычному социальному дистанцированию", - заявил премьер-министр Чон Се Гюн.
Органы здравоохранения заявили, что это позволит восстановить экономику.
Как сообщалось в УНН, ранее в СМИ сообщали, что в Южной Корее хотят ввести электронные браслеты для людей, которые находятся на самоизоляции.