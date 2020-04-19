В Южной Корее планируют частично ослабить карантинные ограничения

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Южная Корея продолжила политику социального дистанцирования еще на 16 дней в воскресенье, но предложила послабление для церквей и спортивных сооружений, в то время как на территории государства было зафиксировано только восемь новых случаев коронавируса - самый низкий показатель за два месяца, передает УНН со ссылкой на Reuters.