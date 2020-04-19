В Южной Корее планируют частично ослабить карантинные ограничения

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 136 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 2397 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 47490 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 90636 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103773 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129799 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129865 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174084 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122091 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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В Южной Корее планируют частично ослабить карантинные ограничения

В Южной Корее планируют частично ослабить карантинные ограничения

Киев  •  УНН

 • 11558 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Южная Корея продолжила политику социального дистанцирования еще на 16 дней в воскресенье, но предложила послабление для церквей и спортивных сооружений, в то время как на территории государства было зафиксировано только восемь новых случаев коронавируса - самый низкий показатель за два месяца, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, смягчены правила означают, что места с высоким уровнем риска, такие как церкви, будут сталкиваться с меньшими ограничениями, в то время как спортивные матчи могут возобновиться без болельщиков.

"Безопаснее поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но в действительности это нелегко. Нам нужно найти золотую середину. Если мы сможем поддерживать стабильное управление на текущем уровне, то с 6 мая мы перейдем к обычному социальному дистанцированию", - заявил премьер-министр Чон Се Гюн.

Органы здравоохранения заявили, что это позволит восстановить экономику.

Как сообщалось в УНН, ранее в СМИ сообщали, что в Южной Корее хотят ввести электронные браслеты для людей, которые находятся на самоизоляции.

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