У Південній Кореї планують частково послабити карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Південна Корея продовжила політику соціального дистанціювання ще на 16 днів у неділю, але запропонувала послаблення для церков і спортивних споруд, в той час як на території держави було зафіксовано тільки вісім нових випадків коронавірусу - найнижчий показник за два місяці, передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, пом'якшені правила означають, що місця з високим рівнем ризику, такі як церкви, будуть стикатися з меншими обмеженнями, в той час як спортивні матчі можуть поновитися без вболівальників.
"Безпечніше підтримувати інтенсивне соціальне дистанціювання, але в дійсності це нелегко. Нам потрібно знайти золоту середину. Якщо ми зможемо підтримувати стабільне управління на поточному рівні, з 6 травня ми перейдемо до звичайного соціальному дистанціювання", - заявив прем'єр-міністр Чон Се Гюн.
Органи охорони здоров'я заявили, що це дозволить відновити економіку.
Як повідомлялося в УНН, раніше ЗМІ повідомляли, що у Південній Кореї хочуть ввести електронні браслети для людей, які знаходяться на самоізоляції.