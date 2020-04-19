У Південній Кореї планують частково послабити карантинні обмеження

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Південна Корея продовжила політику соціального дистанціювання ще на 16 днів у неділю, але запропонувала послаблення для церков і спортивних споруд, в той час як на території держави було зафіксовано тільки вісім нових випадків коронавірусу - найнижчий показник за два місяці, передає УНН із посиланням на Reuters.