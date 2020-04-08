В Южной Корее планируют следить за самоизолированными с помощью электронных браслетов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Южной Корее хотят ввести электронные браслеты для людей, которые находятся на самоизоляции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.
"Южная Корея рассматривает вариант использования электронных браслетов для самоизолированных людей, чтобы предотвратить их выход на улицу", - идется в сообщении.
Напомним, по словам Президента Зеленского, на этой неделе ожидается прибытие в Украину не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ.