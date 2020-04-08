У Південній Кореї планують стежити за самоізольованими за допомогою електронних браслетів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Південній Кореї хочуть запровадити електронні браслети для людей, які знаходяться на самоізоляції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yonhap News Agency.
"Південна Корея розглядає варіант використання електронних браслетів для самоізольованих людей, щоб запобігти їхньому виходу на вулицю", - йдется у повідомленні.
Нагадаємо, за словами Президента Зеленського, протягом цього тижня очікується прибуття в Україну щонайменше 7 літаків із Китаю та Південної Кореї, які доставлять тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ.