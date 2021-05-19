После скандала с выступлением жены в Москве Лещенко следует подать в отставку, - нардеп Качура
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко должен сам подать в отставку после скандала с выступлением его жены в России, что соответствует европейской практике. Об этом заявил в интервью журналистам народный депутат фракции “Слуга народа” Александр Качура.
“Здесь есть большая проблема с точки зрения морали. В данном случае я считаю, что Лещенко должен сам уйти с пост члена наблюдательного совета. Это нормальная практика. Когда в Эстонии министр образования подвозила на служебной машине своего ребёнка к школе, то возник скандал, и она подала в отставку. У нас в стране никто никогда не подаёт в отставку после какого-либо скандала, фигуранты занимают позицию, что все нормально”, — сказал нардеп.
В этом контексте А.Качура также подчеркнул необходимость пересмотра принципов формирования наблюдательных советов при госорганах и стратегических предприятиях.
“Давайте внимательно посмотрим, кто сидит в этих набсоветах. Если там сидят бывшие сотрудники СМИ, то при всем моем уважении к этой профессии, если журналисты занимаются поездами, то это не очень эффективный набсовет. Там должны быть профессионалы. Нужно вообще менять подход, а также уменьшать зарплаты”, — отметил представитель пропрезидентской фракции.
Как известно, 8 мая жена С.Лещенко диджей Анастасия Топольская выступила в одном из ночных клубов Москвы. Сам экс-журналист С.Лещенко назвал выступление жены в России “поддержкой жертв путинского режима”.