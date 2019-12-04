После пяти лет в бегах под суд пойдет мужчина за секс-насилие над несовершеннолетней

"Киевской местной прокуратурой №10 направлено в суд уголовное производство в отношении мужчины, который почти 5 лет скрывался от следствия по обвинению в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней, совмещенного с пытками и принуждением к участию в создании видеозаписей порнографического характера", - говорится в сообщении.

Указано, что согласно материалам уголовного производства, в 2014 году группа из 5 молодых людей, действуя по предварительному сговору между собой, совершившили сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девушки, что сопровождалось удовлетворением половой страсти неестественным способом, нанесением потерпевшей побоев, тушением сигарет о тело. Кроме того, с целью унижения достоинства девушки злоумышленники принудили ее к участию в создании видеозаписей порнографического характера, которые в дальнейшем распространили в сети Интернет.

"После сообщения о подозрении один из злоумышленников бежал за границу и с этого времени скрывался от следствия, однако благодаря плодотворному сотрудничеству правоохранительных органов Украины и Республики Молдова 17.10.2019 был задержан в городе Кишинев", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что подозреваемого передали правоохранительным органам, доставили в суд и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент обвинительный акт по ч. 2 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 153 (сексуальное насилие, совершенное в отношении несовершеннолетней), ч. 5 ст. 301 (изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений, которые содержат детскую порнографию) УК Украины направлено в Соломенский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Также отмечается, что уголовное производство в отношении других 4 подозреваемых также находится на рассмотрении в суде.

Напомним, в Харьковской области отчим изнасиловал несовершеннолетнюю дочь и пытался покончить жизнь самоубийством.