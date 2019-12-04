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Після п'яти років переховування під суд піде чоловік за секс-насильство над неповнолітньою

Після п'яти років переховування під суд піде чоловік за секс-насильство над неповнолітньою

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Столична прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження стосовно чоловіка, якого звинувачують у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої, які були поєднані з катуванням та примушенням до створення порнографічних записів. Підозрюваний п’ять років переховувався від слідства. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до суду кримінальне провадження стосовно чоловіка, який майже 5 років переховувався від слідства за обвинуваченням у вчиненні сексуального насильства щодо неповнолітньої, поєднаного з катуванням та примушуванням до участі у створенні відеозаписів порнографічного характеру", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що згідно з матеріалами кримінального провадження, у 2014 році група з 5 молодих людей, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили сексуальне насильство відносно неповнолітньої дівчини, що супроводжувалося задоволенням статевої пристрасті неприроднім способом, нанесенням потерпілій побоїв, гасінням сигарет об тіло. Крім того, з метою приниження гідності дівчини зловмисники примусили її до участі у створенні відеозаписів порнографічного характеру, які в подальшому розповсюдили у мережі Інтернет.

"Після повідомлення про підозру один із зловмисників втік за кордон та з цього часу переховувався від слідства, однак завдяки плідній співпраці правоохоронних органів України та Республіки Молдова 17.10.2019 його затримали в місті Кишинів", - зазначили в пресслужбі.

Зазначається, що підозрюваного передали правоохоронним органам, доставили до суду та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 127 (катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 153 ( сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітньої), ч. 5 ст. 301 (виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних творів, зображень, що місять дитячу порнографію) КК України скеровано до Солом’янського районного суду для розгляду по суті. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Також зазначається, що кримінальне провадження відносно інших 4 підозрюваних також перебуває на розгляді у суді.

Нагадаємо, на Харківщині вітчим зґвалтував неповнолітню дочку та намагався покінчити життя самогубством.

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