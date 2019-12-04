Після п'яти років переховування під суд піде чоловік за секс-насильство над неповнолітньою

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Столична прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження стосовно чоловіка, якого звинувачують у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої, які були поєднані з катуванням та примушенням до створення порнографічних записів. Підозрюваний п’ять років переховувався від слідства. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.