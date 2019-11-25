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После продажи Vodafone планируется еще три сделки стоимостью 1,4 млрд долларов – Арахамия

После продажи Vodafone планируется еще три сделки стоимостью 1,4 млрд долларов – Арахамия

Киев  •  УНН

 • 7976 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. После продажи азербайджанскому мобильному оператору Bakcell мобильного оператора Vodafone-Украина запланировано еще три сделки стоимостью 1,4 млрд долларов. Об этом написал на своей странице в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передаёт УНН.

“Первая сделка за 90 дней — 734 млн долларов и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone. Единственный мобильный оператор в стране без российского капитала. В пайплайне еще три сделки общей стоимостью 1,4 млрд. Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь”, — написал Арахамия.

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Напомним, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС сегодня объявил о подписании соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине азербайджанской компании Bakcell.

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