После продажи Vodafone планируется еще три сделки стоимостью 1,4 млрд долларов – Арахамия

“Первая сделка за 90 дней — 734 млн долларов и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone. Единственный мобильный оператор в стране без российского капитала. В пайплайне еще три сделки общей стоимостью 1,4 млрд. Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь”, — написал Арахамия.

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Напомним, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС сегодня объявил о подписании соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине азербайджанской компании Bakcell.