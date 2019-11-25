Після продажу Vodafone планується ще три угоди вартістю 1,4 млрд доларів - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Після продажу азербайджанському мобільному оператору Bakcell мобільного оператора Vodafone-Україна заплановано ще три угоди вартістю 1,4 млрд доларів. Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
"Перша угода за 90 днів - 734 млн доларів і мінус один російський оператор зв'язку в країні. Тепер можна користуватися Vodafone. Єдиний мобільний оператор в країні без російського капіталу. У пайплайні ще три угоди загальною вартістю 1,4 млрд. Не впевнений, що встигнемо закрити в цьому році, але не перемикайтеся", - написав Арахамія.
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Нагадаємо, російський телекомунікаційний оператор і провайдер цифрових послуг МТС сьогодні оголосив про підписання угоди про продаж телекомунікаційного бізнесу в Україні азербайджанській компанії Bakcell.