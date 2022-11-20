После получения травмы Бензема заявил о готовности уступить свое место в сборной Франции на ЧМ-2022

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«В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен думать о команде, как и всегда, поэтому разум подсказывает мне оставить свое место тому, кто может помочь нашей сборной провести хороший чемпионат мира. Спасибо за вашу поддержку», - написал Бензема.

Во время тренировке на базе сборйной Бензема почувствовал боль в квадрицепсе левого бедра. Медики рекомендовали спортсмену отказаться от участия в играх ЧМ-2022.

Напомним

Уже 22 ноября сборная Франции проведет встречу со сборной Австралии на ЧМ-2022, проходящем в Катаре. Далее в групповом раунде сборную Франции ожидают встречи с Данией и Тунисом.