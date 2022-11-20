Після отримання травми Бензема заявив про готовність поступитися своїм місцем у збірній Франції на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Нападник збірної Франції з футболу Карім Бензема після отриманої на тренуванні травми заявив про готовність відмовитися від участі в Чемпіонаті світу з футболу, повідомляє УНН з посиланням на Twitter гравця.
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«У своєму житті я ніколи не здавався, але сьогодні я маю думати про команду, як і завжди, тому розум підказує мені залишити своє місце тому, хто може допомогти нашій збірній провести хороший чемпіонат світу. Дякую за вашу підтримку», - написав Бензема.
Під час тренування на базі збірної Бензема відчув біль у квадрицепсі лівого стегна. Медики рекомендували спортсмену відмовитись від участі в іграх ЧС-2022.
Нагадаємо
Вже 22 листопада збірна Франції проведе зустріч зі збірною Австралії на ЧС-2022, що проходить у Катарі. Далі у груповому раунді на збірну Франції чекають зустрічі з Данією та Тунісом.