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Після отримання травми Бензема заявив про готовність поступитися своїм місцем у збірній Франції на ЧС-2022

Після отримання травми Бензема заявив про готовність поступитися своїм місцем у збірній Франції на ЧС-2022

Київ • УНН

 • 647203 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Нападник збірної Франції з футболу Карім Бензема після отриманої на тренуванні травми заявив про готовність відмовитися від участі в Чемпіонаті світу з футболу, повідомляє УНН з посиланням на Twitter гравця.

Цитата

«У своєму житті я ніколи не здавався, але сьогодні я маю думати про команду, як і завжди, тому розум підказує мені залишити своє місце тому, хто може допомогти нашій збірній провести хороший чемпіонат світу. Дякую за вашу підтримку», - написав Бензема.

Під час тренування на базі збірної Бензема відчув біль у квадрицепсі лівого стегна. Медики рекомендували спортсмену відмовитись від участі в іграх ЧС-2022.

Нагадаємо

Вже 22 листопада збірна Франції проведе зустріч зі збірною Австралії на ЧС-2022, що проходить у Катарі. Далі у груповому раунді на збірну Франції чекають зустрічі з Данією та Тунісом.

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