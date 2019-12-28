После совещания у Зеленского налоговая оштрафовала АЗС на 83 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. После совещания у Президента Украины Владимира Зеленского с представителями топливного рынка по детенизации рынка, Государственная налоговая служба провела проверки и насчитала 82,9 млн грн штрафных санкций субъектам хозяйствования, которые реализуют топливо. Об этом сообщает УНН со посилнням на пресс-служба ГНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на бензин и дизтопливо упали более чем две гривны - эксперт
Так, на сегодня подразделениями контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров налоговой службы:
-
- проведено 282 фактических проверки субъектов хозяйствования;
-
- демонтировано 74 "незаконных" объекта торговли горючим;
-
- применены к субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по реализации горючего, 82,9 млн грн финансовых санкций в виде штрафов;
-
- передано в подразделения Нацполиции 81 материал проверок для принятия мер соответствующего реагирования.
-
"Одновременно установлено 225 добросовестных налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю горючим, с имеющимися разрешительными документами, в частности, лицензиями на право ведения соответствующего вида хозяйственной деятельности", - сообщили в налоговой.
Напомним, что в Украине до 9 января хотят закрыть нелегальные АЗС.
Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. Во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.