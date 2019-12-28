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Після наради у Зеленського податкова оштрафувала АЗС на 83 млн грн

Після наради у Зеленського податкова оштрафувала АЗС на 83 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Після наради у Президента України Володимира Зеленського з представниками паливного ринку щодо детінізації ринку, Державна податкова служба провела перевірки і нарахувала 82,9 млн грн штрафних санкцій суб’єктам господарювання, які реалізують пальне. Про це повідомляє УНН з посилнням на пресслужбу ДПС.

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Так, на сьогодні підрозділами контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів податкової служби:

  • проведено 282 фактичних перевірки суб’єктів господарювання;
  • демонтовано 74 "незаконних" об’єкти торгівлі пальним;
  • застосовано до суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з реалізації пального, 82,9 млн грн фінансових санкцій у вигляді штрафів;
  • передано до підрозділів Нацполіції 81 матеріал перевірок для вжиття заходів відповідного реагування.

"Одночасно встановлено 225 добросовісних платників податків, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, з наявними дозвільними документами, зокрема, ліцензіями на право ведення відповідного виду господарської діяльності", - повідомили у податковій.

Нагадаємо, що в Україні до 9 січня хочуть закрити нелегальні АЗС.

Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій. Під час наради сторони обговорили питання зниження цін на пальне на українських АЗС та детінізації ринку.

Українські Національні Новини

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