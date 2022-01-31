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15 марта, 19:03 • 104753 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138990 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120762 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114469 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103325 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100672 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89746 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122037 просмотра

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14 марта, 19:57 • 126472 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127181 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подрядчик присвоил 340 тысяч гривен при ремонте ковидного отделения в Одессе

Подрядчик присвоил 340 тысяч гривен при ремонте ковидного отделения в Одессе

Киев • УНН

 • 8623 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Прокуратура Одессы направила в суд акт в отношении директора компании-подрядчика, который присвоил 340 тысяч гривен, выделенные на ремонт ковидного отделения в одном из медицинских учреждений Киевского района Одессы, передает УНН.

Детали

По данным прокуратуры Одесской области, фирма должна была отремонтировать фасад и сделать внутреннюю отделку помещений.

Вместо этого фигурант внес в акты выполнения работ неправдивые данные, завысил объемы и стоимость якобы выполненных работ.

В частности, подрядчик завысил объем строительных работ во время замены карнизных свесов, отделки потолков внутри здания, замены настила, утепления фасадов.

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