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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 9645 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Підрядник привласнив 340 тисяч гривень під час ремонту ковідного відділення в Одесі

Підрядник привласнив 340 тисяч гривень під час ремонту ковідного відділення в Одесі

Київ • УНН

 • 8625 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Прокуратура Одеси направила до суду акт щодо директора компанії-підрядника, який привласнив 340 тисяч гривень, виділені на ремонт ковідного відділення в одному з медичних закладів Київського району Одеси, передає УНН.

Деталі

За даними прокуратури Одеської області, фірма повинна була відремонтувати фасад і зробити внутрішнє оздоблення приміщень.

Замість цього фігурант вніс до актів виконання робіт неправдиві дані, завищив обсяги і вартість нібито виконаних робіт.

Зокрема, підрядник завищив обсяг будівельних робіт під час заміни карнизних звисів, обробки стель всередині будівлі, заміни настилу, утеплення фасадів.

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