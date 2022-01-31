Підрядник привласнив 340 тисяч гривень під час ремонту ковідного відділення в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Прокуратура Одеси направила до суду акт щодо директора компанії-підрядника, який привласнив 340 тисяч гривень, виділені на ремонт ковідного відділення в одному з медичних закладів Київського району Одеси, передає УНН.
Деталі
За даними прокуратури Одеської області, фірма повинна була відремонтувати фасад і зробити внутрішнє оздоблення приміщень.
Замість цього фігурант вніс до актів виконання робіт неправдиві дані, завищив обсяги і вартість нібито виконаних робіт.
Зокрема, підрядник завищив обсяг будівельних робіт під час заміни карнизних звисів, обробки стель всередині будівлі, заміни настилу, утеплення фасадів.