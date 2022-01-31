Підрядник привласнив 340 тисяч гривень під час ремонту ковідного відділення в Одесі

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За даними прокуратури Одеської області, фірма повинна була відремонтувати фасад і зробити внутрішнє оздоблення приміщень.

Замість цього фігурант вніс до актів виконання робіт неправдиві дані, завищив обсяги і вартість нібито виконаних робіт.

Зокрема, підрядник завищив обсяг будівельних робіт під час заміни карнизних звисів, обробки стель всередині будівлі, заміни настилу, утеплення фасадів.