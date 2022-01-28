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15 марта, 19:03 • 104751 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138987 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120759 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114467 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103323 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100671 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89742 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Подразделения ПВО тренировались прикрывать воздушное пространство в Одесской области

Подразделения ПВО тренировались прикрывать воздушное пространство в Одесской области

Киев • УНН

 • 21847 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Одесской области подразделения противовоздушной обороны провели учения по прикрытию важных объектов и предотвращению высадки десанта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Юг".

Детали

Командиры мобильных огневых групп отработали практические действия личного состава при нападении условного воздушного и наземного противника. Воины-зенитчики отрабатывали действия при совершении марша в район выполнения задач. В их задачу входило занятие, оборудование, маскировка и смена стартовых позиций и т.д.

В командовании отмечают, что принявшие участие в учениях подразделения противовоздушной обороны укомплектованы опытными военнослужащими (большинство из которых имеют боевой опыт при выполнении задач в зоне проведения АТО/ООС), способными действовать автономно на значительном расстоянии от постоянного пункта дислокации.

Отметим, что в настоящее время в Одесской области на полигоне "Алибей" (Белгород-Днестровский район) проходят испытания опытных образцов ракетного вооружения. В конце октября на полигоне "Алибей" испытывали новую украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана". В июле здесь проходили испытания модернизированных образцов ракетного вооружения к системам "Град" и "Точка-У".

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