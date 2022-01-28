Підрозділи ППО тренувалися прикривати повітряний простір на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Одеській області підрозділи протиповітряної оборони провели навчання з прикриття важливих об'єктів та запобігання висадки десанту, передає УНН з посиланням на пресслужбу оперативного командування "Південь".
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Командири мобільних вогневих груп відпрацювали практичні дії особового складу при нападі умовного повітряного і наземного противника. Воїни-зенітники відпрацьовували дії при здійсненні маршу в район виконання завдань. У їх завдання входило заняття, обладнання, маскування і зміна стартових позицій і т.д.
У командуванні зазначають, що підрозділи протиповітряної оборони, які взяли участь у навчаннях, укомплектовані досвідченими військовослужбовцями (більшість з яких мають бойовий досвід при виконанні завдань у зоні проведення АТО/ООС), здатними діяти автономно на значній відстані від постійного пункту дислокації.
Відзначимо, що в даний час в Одеській області на полігоні "Алібей" (Білгород-Дністровський район) проходять випробування дослідних зразків ракетного озброєння. Наприкінці жовтня на полігоні " Алібей "випробовували нову українську самохідну артилерійську установку "Богдана". У липні тут проходили випробування модернізованих зразків ракетного озброєння до систем "Град" і "Точка-У".