Подразделения Нацгвардии получили новейшие средства связи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Подразделения Национальной гвардии Украины получили новейшие системы радиосвязи. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.
“Среди ряда новейших разработок, которые поступили в распоряжение Национальной гвардии Украины, для налаживания связи между подразделениями Объединенных сил гвардейцы активно применяют командно-штабную машину КШМ Р-04К, разработанную на базе бронированного автомобиля “Казак”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, этот передовой пункт управления был разработан с учетом современных технологических тенденций и опыта ведения боевых действий украинскими военными на востоке нашей страны. Бронеавтомобиль оборудован новейшими средствами связи, а именно — трансивером “Vertex Standard”, коротковолновое цифровыми радиостанциями и ретранслятором “Motorola”, спутниковыми средствами связи на базе телекоммуникационного узла “Cisco” и многодиапазонными радиостанциями “Harris”.
Также стоит отметить, что данный бронеавтомобиль автономный и может обходиться без электропитания. Благодаря бортовым аккумуляторам и выносном бензо- электрическом агрегату этот пункт управления способен самостоятельно функционировать в течение нескольких суток. Указанная система может поддерживать закодирован связь на расстоянии 400 км.