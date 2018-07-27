Підрозділи Нацгвардії отримали новітні засоби зв'язку

“Серед низки новітніх розробок, які надійшли до Національної гвардії України, для налагодження зв’язку між підрозділами Об’єднаних сил гвардійці активно застосовують командно-штабну машину КШМ Р-04К, розроблену на базі броньованого автомобіля “Козак”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей передовий пункт управління було розроблено з урахуванням сучасних технологічних тенденцій та досвіду ведення бойових дій українськими військовими на сході нашої держави. Бронеавтомобіль обладнаний новітніми засобами зв’язку, а саме — трансивером “Vertex Standard”, короткохвильовими цифровими радіостанціями та ретранслятором “Motorola”, супутниковими засобами зв’язку на базі телекомунікаційного вузла “Cisco” та багатодіапазонними радіостанціями “Harris”.

Також варто відзначити, що даний бронеавтомобіль автономний і може обходитись без електричного живлення. Завдяки бортовим акумуляторам та виносному бензо-електричному агрегату цей пункт управління здатний самостійно функціонувати протягом кількох діб. Вказана система може підтримувати закодований зв’язок на відстані 400 км.