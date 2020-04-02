Подпольное игорное заведение в Киеве принимало клиентов, несмотря на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве разоблачили подпольное игорное заведение, на территории которого находилось 10 посетителей, что является нарушением карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"В рамках расследования уголовного производства было уличено подпольное игорное заведение, которое функционировало без каких-либо внешних опознавательных признаков, а посетителей принимало по предварительному звонку. По результатам обыска в помещении, где происходила незаконная деятельность, обнаружено 18 единиц компьютерной техники. Предметы, которые использовались в преступной деятельности, были изъяты", - говорится в сообщении.
Указано, что через два дня заведение повторно начало свою незаконную деятельность, и правоохранители изъяли еще 17 единиц компьютерной техники.
"Также зафиксировано пребывание в указанном заведении 10 человек, что также грубым нарушением режима карантина, установленного на территории города Киева", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Принимаются меры для наложения ареста на изъятое имущество, а также установление всех лиц, причастных к совершению этого преступления, для привлечения их к уголовной ответственности.
Напомним, в Запорожье ликвидировали ряд подпольных казино.