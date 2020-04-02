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Підпільний гральний заклад у Києві приймав клієнтів попри карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві викрили підпільний гральний заклад, на території якого перебувало 10 відвідувачів, що є порушенням карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“У межах розслідування кримінального провадження був викритий підпільний гральний заклад, який функціонував без будь-яких зовнішніх розпізнавальних ознак, а відвідувачів приймав за попереднім дзвінком. За результатами обшуку в приміщенні, де відбувалася незаконна діяльність, виявлено 18 одиниць комп’ютерної техніки. Предмети, які використовувались у злочинній діяльності, були вилучені”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що через два дні заклад повторно розпочав свою незаконну діяльність, і правоохоронці вилучили ще 17 одиниць комп’ютерної техніки.

“Також зафіксовано перебування у вказаному закладі 10 осіб, що є також грубим порушенням режиму карантину, встановленого на території міста Києва”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Вживаються заходи для накладення арешту на вилучене майно, а також встановлення усіх осіб, причетних до вчинення цього злочину, для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Запоріжжі ліквідували низку підпільних казино.

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